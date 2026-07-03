Sindacato. Fumarola, Calderone, Brunetta, Garavaglia giovedì 9 luglio al Cnel a convegno su figura Tina Anselmi e riforme lavoro

La Segretaria Generale Cisl, Daniela Fumarola, giovedì 9 luglio concluderà il Convegno: “1976-2026: Tina Anselmi e le riforme del lavoro” che si terrà presso il Cnel – Sala Marco Biagi – Via Davide Lubin, 2 Roma – dalle 9.30 alle 13.30. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Giulio Pastore, Fondazione Tarantelli, Fondazione Corazzin, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), sarà coordinata da Emmanuele Massagli Presidente Fondazione Ezio Tarantelli e componente esperto del Cnel.

Aprirà i lavori Renato Brunetta Presidente, Cnel, seguiranno gli interventi di Marina Calderone Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Pia Garavaglia Presidente, Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), Valentina Magrin Presidente dell’Associazione “In memoria di Tina Anselmi”, Aldo Carera Presidente, Fondazione Pastore, Carole J. Beebe Tarantelli psicoanalista, già deputata del Parlamento italiano, Annamaria Parente consigliera di amministrazione Fondazione Ezio Tarantelli, Mauro Pitteri storico, Fondazione Corazzin.