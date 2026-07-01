Istruzione e ricerca. Fumarola: «Rinnovo di tre contratti in meno di tre anni segnale di grande attenzione per oltre un milione e duecentomila lavoratori»

È stata sottoscritta oggi in via definitiva la parte economica del Ccnl 2025/2027 Istruzione e ricerca dopo il completamento dell’iter di autorizzazione previsto dalle normative vigenti.



«Per la Cisl la firma di questo contratto è motivo di grande soddisfazione dal momento che diventano così operative le disposizioni economiche in esso previste tra cui: aumenti tabellari intorno ai 140 euro medi che insieme ai due rinnovi ravvicinati conseguono un incremento di tutto rispetto; la corresponsione degli arretrati maturati fin ora; l’adeguamento delle altre voci retributive previste dall’accordo», sottolinea la leader della Cisl Daniela Fumarola.



«Il rinnovo di tre contratti in meno di tre anni è per la CISL un segnale di grande attenzione per oltre un milione e duecentomila lavoratrici e lavoratori di un comparto che è costantemente impegnato in un ruolo delicato e fondamentale per il futuro di qualunque società come quello della crescita e dell’educazione delle future generazioni .

Il confronto prosegue con l’auspicio di chiudere presto e bene anche rispetto agli altri istituti della parte normativa» conclude Fumarola.