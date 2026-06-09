Lavoro. Fumarola: «Firma contratto del comparto Funzioni Centrali 2025/2027 è motivo di grande soddisfazione per la CISL e la Federazione della Funzione Pubblica. Ora definire presto e bene anche gli altri contratti pubblici» 

«La sottoscrizione avvenuta oggi all’A.R.a.N. dell’ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Centrali 2025/2027 è motivo di grande soddisfazione per la CISL e la Federazione della Funzione Pubblica». È quanto sottolinea in una nota la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«L’intesa raggiunta rappresenta un risultato significativo per gli oltre 200.000 lavoratori e lavoratrici dei Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti Pubblici Economici, riconoscendo il valore professionale di quanti si impegnano ogni giorno per garantire il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e l’erogazione di servizi ai cittadini.

Ulteriore motivo di plauso per la CISL risiede nel fatto che la sottoscrizione di questo accordo avviene per la prima volta nella storia del pubblico impiego durante il periodo di vigenza, andando a rafforzare quanto da noi da tempo sostenuto sulla necessità di rispettare i tempi dei rinnovi quale unico strumento per ridare slancio alle retribuzioni e sostenere il potere d’acquisto», aggiunge la leader Cisl.

«Il CCNL oltre agli incrementi economici introduce importanti innovazioni normative volte a favorire la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, la valorizzazione delle competenze, la conciliazione vita-lavoro, l’innovazione organizzativa, temi fortemente sostenuti dalla CISL

Particolare attenzione è stata anche dedicata alla trasformazione digitale, all’utilizzo di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e allo sviluppo professionale del personale, nella consapevolezza che il rafforzamento e la modernizzazione della Pubblica amministrazione passa attraverso le lavoratrici e i lavoratori.

Continueremo ora la nostra azione sui tavoli negoziali già avviati relativi agli altri comparti del Pubblico Impiego con l’auspicio di definire presto e bene anche gli altri contratti», conclude Fumarola.