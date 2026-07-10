Previdenza. Ganga: «Da rapporto Inps il sistema tiene. Ma il futuro delle pensioni passa dal lavoro di qualità»

«Il Rapporto annuale INPS presentato oggi conferma la tenuta del nostro sistema previdenziale e mette ancora una volta in evidenza l’importanza del lavoro di qualità come elemento centrale intorno al quale ruota il futuro delle nostre pensioni». E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga.

«Per rafforzare la previdenza è quindi necessario favorire le condizioni per uno sviluppo economico del Paese che sia in grado di produrre buona occupazione e salari adeguati. Nonostante i risultati positivi degli ultimi anni permane forte l’esigenza di rafforzare le condizioni di accesso al lavoro, soprattutto per giovani e donne, migliorare le condizioni retributive attraverso il ricorso ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e rinnovare tutti i contratti alle scadenze naturali- aggiunge Ganga.

«La fotografia presentata dal Presidente Fava mette a fuoco l’evoluzione in termini di prodotti, servizi e organizzazione che ha coinvolto l’INPS in questi anni. Oltre 27 milioni di assicurati, 15 milioni 794 mila pensionati, oltre 273 miliardi di entrate per contributi sociali, 1,661 milioni di imprese iscritte, centinaia di prestazioni erogate.

Questa complessità può essere affrontata solo se l’INPS continuerà ad essere compagno di strada di lavoratori, pensionati, cittadini e imprese curando un servizio che, accanto allo sviluppo della tecnologia e alla quotidiana attività del suo personale, veda coinvolti in modo sostanziale anche Patronati, Caf e intermediari in relazione alle competenze a ciascuno assegnate dalla legge.

In un contesto che sottopone a sfide sempre più complesse al nostro welfare, è necessario tenere saldo il modello di governance duale del nostro Istituto di previdenza distinguendo la gestione dall’attività di indirizzo, programmazione e vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e Vigilanza dove sono rappresentate le parti sociali», conclude Ganga.