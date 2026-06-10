Terziario. Fumarola: «Apprezzamento per la relazione di Sangalli, diversi i punti di convergenza con Confcommercio. La contrattazione vera leva per far crescere i salari»

«La contrattazione e’ la vera leva attraverso la quale noi possiamo aiutare a far crescere i salari, a dare maggiore dignità al lavoro. Ed é per questo che io spero che si rinnovi al più presto e nei tempi giusti il contratto del terziario che riguarda 2.200.000 persone, così come è importante agire sulla contrattazione decentrata, quella più prossima alle persone per dare le risposte che appunto lavoratori e lavoratrici chiedono». E’ quanto ha sottolineato oggi la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola commentando la relazione del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli al termine dell’Assemblea 2026 dell’Associazione che riunisce oltre 700 mila aziende nel settore terziario, in particolare nei comparti del commercio, del turismo e dei servizi.

«Nella relazione del presidente Sangalli che ho molto apprezzato, ci sono stati diversi punti di convergenza con le politiche che la Cisl mette in campo. Ci sono delle difficoltà che noi dobbiamo assolutamente superare, ma abbiamo anche una nazione con una popolazione resiliente. Quindi io penso che vanno raccontate le cose per quelle che sono, ma soprattutto va esercitata una pressione positiva, e soprattutto unire le forze» ha aggiunto la leader della Cisl.

«La Premier Meloni ha richiamato oggi ancora una volta la necessità di un alleanza con i corpi intermedi perchè da soli nessuno può farcela. Quindi – ha osservato – noi rilanciamo come Cisl ancora una volta la nostra proposta del patto della responsabilità», ha osservato Fumarola.

«Gli aggiustamenti al decreto lavoro ribadiscono l’importanza della buona contrattazione, quella dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Dobbiamo andare avanti. Come parti sindacali stiamo lavorando sul tema della rappresentanza. Aver riconosciuto la buona contrattazione mette all’angolo i contratti pirata. Bisogna continuare su questa strada ».