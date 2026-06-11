Meloni. Fumarola: «Frasi rivolte in Aula alla Premier vergognose. Violenza sessista inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico»

«Le frasi rivolte in Aula alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono vergognose. Richiamare l’immagine delle ‘ginocchiere’ per delegittimare il percorso umano, politico e professionale di una donna rappresenta una violenza sessista inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e con il rispetto dovuto alle istituzioni» . Lo dichiara la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

«Lo scontro politico, anche quando è duro e acceso, non deve mai scendere sul terreno dell’offesa personale, dell’allusione volgare o della discriminazione di genere» conclude Fumarola.