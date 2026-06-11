Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Meloni. Fumarola: «Frasi rivolte...

Meloni. Fumarola: «Frasi rivolte in Aula alla Premier vergognose. Violenza sessista inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico»

11 Giugno 2026 | In Evidenza

Meloni. Fumarola: «Frasi rivolte in Aula alla Premier vergognose. Violenza sessista inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico»

11 Giugno 2026 | In Evidenza

«Le frasi rivolte in Aula alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono vergognose. Richiamare l’immagine delle ‘ginocchiere’ per delegittimare il percorso umano, politico e professionale di una donna rappresenta una violenza sessista inaccettabile che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e con il rispetto dovuto alle istituzioni» . Lo dichiara la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

«Lo scontro politico, anche quando è duro e acceso, non deve mai scendere sul terreno dell’offesa personale, dell’allusione volgare o della discriminazione di genere» conclude Fumarola.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

Lavoro. Fumarola al Comitato Esecutivo della Cisl: «Libro verde Cisl per un patto sociale di sviluppo». Al centro studi di Firenze esperti di alto profilo per costruire una piattaforma aperta di confronto nazionale

Lavoro. Fumarola al Comitato Esecutivo della Cisl: «Libro verde Cisl per un patto sociale di sviluppo». Al centro studi di Firenze esperti di alto profilo per costruire una piattaforma aperta di confronto nazionale

12 Giu 2026

«Un Libro verde verso un Patto sociale di sviluppo, lavoro e coesione, frutto di un percorso condiviso, capace di tenere insieme analisi e rappresentanza, conoscenza ed esperienza, ricerca e vita concreta delle persone che lavorano». E’ il progetto annunciato oggi a...

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA