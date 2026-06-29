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Ministra Roccella. Fumarola: «A questo dolore si deve solo rispetto. Sincera vicinanza di tutta la Cisl»

29 Giugno 2026 | In Evidenza

Ministra Roccella. Fumarola: «A questo dolore si deve solo rispetto. Sincera vicinanza di tutta la Cisl»

29 Giugno 2026 | In Evidenza

Eugenia Roccella Luigi Cavallari

«Di fronte alla tragedia che sta vivendo Eugenia Roccella, c’è chi ha scelto di trasformare il dolore in odio. Prima ancora che alla ministra, il nostro pensiero va alla donna che vive ore di angoscia, nell’attesa di notizie del marito scomparso. A questo dolore si deve solo rispetto. A lei e alla sua famiglia va la mia più sincera vicinanza, e quella di tutta la Cisl.»

È quanto dichiara Daniela Fumarola, Segretaria Generale della Cisl, in riferimento alle espressioni offensive comparse sui social network ai danni della ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, colpita dalla scomparsa del marito Luigi Cavallari nelle acque del lago di Vico.

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