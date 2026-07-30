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Nordio: Fumarola: «Al Ministro va la piena solidarietà di tutta la Cisl. Minacce fatto di inaudita gravità che condanniamo con la massima fermezza»

30 Luglio 2026 | In Evidenza

Nordio: Fumarola: «Al Ministro va la piena solidarietà di tutta la Cisl. Minacce fatto di inaudita gravità che condanniamo con la massima fermezza»

30 Luglio 2026 | In Evidenza

«Le minacce contro il Ministro Carlo Nordio sono un fatto di inaudita gravità che condanniamo con la massima fermezza. Rievocare, anche solo simbolicamente, una delle pagine più buie e dolorose della storia repubblicana significa offendere la memoria delle vittime del terrorismo e insultare le istituzioni democratiche che con enorme sacrificio, anche di vite umane, il nostro Paese ha saputo difendere». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola. « Al Ministro va la piena solidarietà di tutta la Cisl. Confidiamo che gli inquirenti facciano al più presto luce sui responsabili di questo vergognoso gesto» conclude Fumarola.

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