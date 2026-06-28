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Calenda. Fumarola: «Solidarietà per gli attacchi e le intimidazioni provenienti dal canale Telegram Russia Today»

28 Giugno 2026 | In Evidenza

Calenda. Fumarola: «Solidarietà per gli attacchi e le intimidazioni provenienti dal canale Telegram Russia Today»

28 Giugno 2026 | In Evidenza

«Piena solidarietà a Carlo Calenda per gli attacchi e le intimidazioni provenienti dal canale Telegram Russia Today.

È inaccettabile che un organo di informazione riconducibile alla propaganda del Cremlino prenda di mira chi esercita liberamente il diritto di esprimere le proprie opinioni.

Ogni tentativo di delegittimare o intimidire esponenti politici o rappresentanti delle istituzioni deve essere respinto con fermezza e senza ambiguità».

E’ quanto sottolinea la leader della Cisl Daniela Fumarola esprimendo solidarietà  al leader di Azione, Carlo Calenda.

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