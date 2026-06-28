Calenda. Fumarola: «Solidarietà per gli attacchi e le intimidazioni provenienti dal canale Telegram Russia Today»

«Piena solidarietà a Carlo Calenda per gli attacchi e le intimidazioni provenienti dal canale Telegram Russia Today.
È inaccettabile che un organo di informazione riconducibile alla propaganda del Cremlino prenda di mira chi esercita liberamente il diritto di esprimere le proprie opinioni.
Ogni tentativo di delegittimare o intimidire esponenti politici o rappresentanti delle istituzioni deve essere respinto con fermezza e senza ambiguità».
E’ quanto sottolinea la leader della Cisl Daniela Fumarola esprimendo solidarietà al leader di Azione, Carlo Calenda.