Lavoro. Pirulli: «Bene l’Italia tra i primi in Europa per disciplina organica sull’AI, ma serve più partecipazione delle parti sociali»

«La CISL valuta positivamente il fatto che l’Italia sia stata tra i primi Paesi europei a dotarsi di una disciplina organica sull’intelligenza artificiale, in attuazione dell’AI Act europeo, con il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Resta però una forte criticità sul metodo. Un provvedimento destinato a incidere profondamente sull’organizzazione del lavoro avrebbe richiesto un confronto preventivo e strutturato con le parti sociali comparativamente più rappresentative, mentre il coinvolgimento del sindacato è avvenuto solo in sede parlamentare e in tempi del tutto insufficienti». E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli.
«Anche nel merito, il decreto non valorizza una vera governance partecipata dell’intelligenza artificiale. Manca, infatti, un ruolo delle rappresentanze dei lavoratori nella fase di progettazione e introduzione dei sistemi di IA nei luoghi di lavoro, limitando l’intervento sindacale prevalentemente alla gestione dei rischi già emersi.
Positiva, invece, la reintroduzione delle disposizioni sulla prevenzione, con l’obbligo di considerare i rischi derivanti dall’impiego dell’IA sul lavoro, da inserire nell’apposito documento di valutazione.
Per la CISL la fase di attuazione dovrà rappresentare l’occasione per rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali, affinché l’intelligenza artificiale diventi uno strumento di crescita della produttività, dell’innovazione e della qualità del lavoro, nel segno della partecipazione».