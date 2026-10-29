Caporalato. Pirulli: «Dopo dieci anni, rafforzare la prevenzione. Servono presidi reali sui territori»

«A dieci anni dalla legge 199 contro il caporalato, dobbiamo rafforzare la prevenzione. La repressione è indispensabile, ma quando si interviene significa che lo sfruttamento è già avvenuto. Servono controlli efficaci, una rete territoriale concreta e il coinvolgimento delle parti sociali». Così il segretario confederale della Cisl, Mattia Pirulli, intervenendo oggi alla Camera al convegno dedicato al decennale della legge contro il caporalato.

«Lo sfruttamento non riguarda soltanto l’agricoltura, ma attraversa diversi settori, compreso quello della moda. Dobbiamo rilanciare la Rete del lavoro agricolo di qualità, che in circa il 70% dei territori risulta inesistente o costituita soltanto sulla carta, e recuperare le opportunità non pienamente realizzate del Pnrr su alloggi, accoglienza e trasporti dei lavoratori».

Pirulli ha richiamato anche la necessità di contrastare il dumping contrattuale: «Occorrono regole che garantiscano la reale rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Non possiamo consentire che chi svolge lo stesso lavoro venga pagato meno attraverso contratti al ribasso».

«La legge 199 ci consegna anche un metodo: sui grandi temi del lavoro e della tutela delle persone è possibile costruire convergenze ampie, superando le divisioni e le logiche di bandiera», ha concluso il segretario confederale della Cisl.