Piano Casa. Cisl: «Necessario aprire ora confronto con le parti sociali, per accompagnare l’attuazione e definire in modo puntuale la destinazione delle risorse»

«In attesa di leggere il provvedimento, la Cisl ritiene importanti gli elementi emersi in conferenza stampa sul Piano casa. Il decreto interverrebbe in modo organico su nodi concreti che abbiamo più volte posto al centro del confronto pubblico e istituzionale, indicando la necessità di una strategia strutturale sull’abitare capace di mettere a sistema risorse, strumenti e livelli di governo». E’ quanto sottolinea la Cisl in una nota sul Piano Casa varato dal Governo.

«La scelta di rimettere rapidamente sul mercato il patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzato va nella giusta direzione: recuperare alloggi già esistenti significa dare risposte immediate a chi è in graduatoria, senza consumo di nuovo suolo e aumentando l’offerta abitativa a costi sostenibili.

È una leva fondamentale anche per ridurre le tensioni sui canoni e riequilibrare un mercato che negli ultimi anni ha registrato forti incrementi. Allo stesso modo, l’introduzione del rent to buy rappresenta un elemento di innovazione rilevante: il canone non è più un costo a perdere, ma diventa parte di un percorso di accesso alla proprietà.

Si tratta di uno strumento che restituisce prospettiva a lavoratrici e lavoratori, consentendo di trasformare una spesa in un investimento, con condizioni più sostenibili e prezzi calmierati», aggiunge la Cisl.

«Positiva anche la scelta di coinvolgere il capitale privato, orientandolo verso obiettivi sociali chiari, a partire da una quota significativa di alloggi a prezzi accessibili, e di concentrare le risorse pubbliche in strumenti più coordinati ed efficaci, superando logiche frammentate che in passato ne hanno limitato l’impatto.

Ora è necessario aprire in tempi rapidi una fase di confronto con le parti sociali, per accompagnare l’attuazione del Piano e definire in modo puntuale la destinazione delle risorse.

È fondamentale costruire una governance integrata tra livello nazionale e regionale, che consenta di incrociare in modo efficace fondi pubblici, programmi europei e investimenti privati, garantendo coerenza, trasparenza e capacità di spesa. Le misure devono intercettare i bisogni dei lavoratori, in particolare di quella fascia intermedia oggi più esposta, e che le politiche abitative siano pienamente coerenti con quelle dei redditi, della contrattazione e della qualità del lavoro.

La casa è un fattore centrale per la coesione sociale, per la stabilità delle famiglie e per l’autonomia delle persone. Per questo è necessario consolidare un percorso condiviso dentro la logica di un Patto Sociale, capace di trasformare le misure annunciate in risultati concreti, misurabili e duraturi nel tempo», conclude la Cisl.