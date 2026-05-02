Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Cisl TV

Video Primo Maggio 2026 – Alla Festa dei Lavoratori a Marghera la CISL rilancia salari e dignità

Pubblicato il 2 Maggio 2026
In CISL TV
CISL Marghera, comizio, Daniela Fumarola, Intelligenza artificiale, Primo maggio, sicurezza lavoro

Video Primo Maggio 2026 – Alla Festa dei Lavoratori a Marghera la CISL rilancia salari e dignità

Il Primo maggio 2026 la CISL ha celebrato la Festa dei Lavoratori a Marghera, in provincia di Venezia, nella manifestazione unitaria CGIL-CISL-UIL. La Segretaria Generale Daniela Fumarola ha parlato dal palco del porto industriale che ha fatto la storia del lavoro italiano, rilanciando i temi centrali per il sindacato: dignità del lavoro, sfida dell’intelligenza artificiale, sicurezza, salari, contrattazione collettiva. In questa sintesi i momenti salienti del suo intervento: dall’appello a non accettare un futuro scritto senza i lavoratori, al caso dei 37 dipendenti licenziati a Marghera in favore di un algoritmo, fino alla visione di un’IA alleata e non padrona del lavoro.

Primo Maggio a Marghera. Fumarola: «Il lavoro è dignità. L’intelligenza artificiale deve essere alleata, non padrona»

ISCRIVITI

tesseramento 2026

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA