«Il Patto per il lavoro e la sfida dell’IA» – Editoriale di Daniela Fumarola su “Il Messaggero”

«In occasione dell’approvazione del decreto Primo Maggio, la premier Meloni ha confermato la volontà di rendere quel provvedimento il primo tassello di un più generale Patto per il lavoro. Un traguardo che la Cisl chiede da tempo, e che è reso indispensabile dall’era della transizione tecnologica e dell’intelligenza artificiale. I dati ci dicono con chiarezza che l’Italia sta accumulando un ritardo sull’innovazione che rischia di tradursi in minori salari, minore qualità del lavoro e minore crescita. Un gap che pesa soprattutto nella dimensione degli algoritmi generativi. Una recente analisi internazionale mostra che nei primi mesi del 2026 il 43% dei lavoratori statunitensi utilizza già strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento delle proprie mansioni, contro una media europea del 32%. L’Italia è ancora più indietro: appena il 25,6%. Non è solo una questione tecnologica. È un indicatore della capacità di un sistema economico di incorporare innovazione dentro i processi produttivi. Il legame tra adozione dell’IA e produttività è altrettanto evidente. Dieci punti percentuali in più di diffusione dell’intelligenza artificiale si associano a un incremento tra il 2% e il 5% della produttività cumulata. Non si tratta di un automatismo, ma di una relazione robusta». (Leggi l’articolo integrale)

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