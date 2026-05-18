«Risparmi per andare oltre il PNRR» – Intervento di DanielaFumarola e di Riccardo Colombani (First Cisl), su “Economia” del Corriere della Sera

«La partecipazione del risparmio alle politiche di sviluppo nazionale rappresenta una grande occasione di rafforzamento della democrazia economica e sostanziale del Paese. Significa consentire ai cittadini di diventare parte attiva delle scelte che determinano crescita, innovazione, lavoro e coesione sociale» (leggi l’articolo integrale)
Pensioni. Fumarola al Consiglio Generale della Fnp Cisl: «Serve una riforma strutturale e un fisco più equo»
“Per troppo tempo l’invecchiamento è stato raccontato come una stagione di riduzione: meno ruolo, meno voce, meno spazio, meno possibilità. La realtà è diversa: i pensionati non sono un costo, non sono un peso, non sono una voce di bilancio da comprimere. Soprattutto,...