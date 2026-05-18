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«Risparmi per andare oltre il PNRR» – Intervento di DanielaFumarola e di Riccardo Colombani (First Cisl), su “Economia” del Corriere della Sera

18 Maggio 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

«Risparmi per andare oltre il PNRR» – Intervento di DanielaFumarola e di Riccardo Colombani (First Cisl), su “Economia” del Corriere della Sera

18 Maggio 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

Daniela Fumarola e Riccardo Colombani - Rinnovo del contratto nazionale delle assicurazioni

«La partecipazione del risparmio alle politiche di sviluppo nazionale rappresenta una grande occasione di rafforzamento della democrazia economica e sostanziale del Paese. Significa consentire ai cittadini di diventare parte attiva delle scelte che determinano crescita, innovazione, lavoro e coesione sociale» (leggi l’articolo integrale)

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