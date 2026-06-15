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Lavoro. Il sindacato coreano in visita alla Cisl: confronto su mercato del lavoro e tutele

15 Giugno 2026 | In Evidenza

Lavoro. Il sindacato coreano in visita alla Cisl: confronto su mercato del lavoro e tutele

15 Giugno 2026 | In Evidenza

Questa mattina la sede della Cisl ha ospitato una delegazione del sindacato coreano, accolta dal Segretario confederale Mattia Pirulli.

«Un incontro ricco di contenuti, nato dalla volontà dei colleghi coreani di approfondire il sistema contrattuale italiano, i meccanismi del nostro mercato del lavoro e il ruolo che il sindacato svolge nella tutela dei lavoratori e nelle relazioni industriali», ha sottolineato Pirulli.

«Un confronto aperto e proficuo, che ha permesso di condividere esperienze, modelli organizzativi e visioni sul futuro del lavoro, in uno spirito di solidarietà e collaborazione internazionale che la Cisl sostiene da sempre», ha concluso il Segretario confederale.

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