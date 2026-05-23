Falcone. Fumarola alle commemorazioni della strage di Capaci e del Maxiprocesso: «Legalità e partecipazione pilastri della democrazia»

Oggi a Palermo la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, ha partecipato alle commemorazioni del 34° anniversario della strage di Capaci e del 40° anniversario del Maxiprocesso.

Un momento di profonda memoria e rinnovato impegno civile che, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, ha visto l’inaugurazione della mostra “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” presso il Museo del Presente, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

«La cultura del lavoro e della partecipazione sono i nostri presidi più forti per la legalità e la giustizia. Essere qui oggi significa confermare l’impegno quotidiano del sindacato a difesa dei valori democratici del nostro Paese», ha dichiarato Daniela Fumarola a margine della cerimonia.

Esposte per l’occasione opere di Bartolomeo Manfredi e Gherardo delle Notti — danneggiate nella strage dei Georgofili del 1993 e restituite al pubblico dopo un lungo restauro — insieme ai capolavori del fondo “Risarcimento” di artisti come Robert Rauschenberg, Christo, Enzo Cucchi, Emilio Isgrò e Mimmo Paladino, testimonianza della risposta della cultura e della bellezza contro ogni forma di violenza mafiosa.