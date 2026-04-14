Daniela Fumarola ospite a Coffee Break su La7. Lavoro, energia e rinnovi

«Bisogna continuare a rinnovare tutti i contratti pubblici e privati come abbiamo fatto in questi mesi perché questo ci dà la possibilità di incrementare i salari, alzare la produttività e migliorare altri importanti istituti. Parliamo di buoni contratti, cioè quelli firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Così Daniela Fumarola, intervenendo questa mattina a Coffee Break, su La7, ha richiamato la centralità della contrattazione per affrontare l’incertezza dell’attuale fase economica.

Sul caro energia, Fumarola ha ribadito la posizione della Cisl: «Bisogna proteggere salari e pensioni, bisogna tutelare il lavoro, bisogna fare in modo che si metta in campo una nuova politica dei redditi».

A livello europeo, la segretaria ha sostenuto la sospensione del Patto di stabilità e ha rilanciato la proposta di un fondo comune per gli approvvigionamenti energetici, convinta che un’azione coordinata tra i Paesi membri consenta di abbassare i costi e rafforzare il potere negoziale.

Sul decreto annunciato dal Governo per il Primo Maggio, Fumarola ha preferito sospendere il giudizio in attesa di conoscerne i contenuti, inserendo però la questione salariale nel quadro delle grandi sfide che il Paese è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi, a partire dal dopo Pnrr.

«Si comincia sicuramente dal lavoro povero, dalla contrattazione in dumping, ma pensiamo che questo tema debba rientrare in una visione più ampia, perché il nostro Paese ha bisogno di sapere in che modo traghettare non solo questa fase emergenziale, ma anche il futuro. Per questo serve una grande alleanza su obiettivi condivisi», ha concluso.