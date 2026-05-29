Banca d’Italia. Fumarola: «Per rilanciare il Paese occorre puntare con decisione su innovazione, formazione e valorizzazione del lavoro»

«Le Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, indicano con chiarezza una strada che la CISL condivide: per rilanciare il Paese occorre puntare con decisione su innovazione, formazione e valorizzazione del lavoro». Lo dichiara la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, commentando il discorso pronunciato oggi in occasione dell’Assemblea annuale di Bankitalia.

«È centrale il legame tra investimenti in tecnologia, competenze e crescita della produttività. È da qui che bisogna ripartire per sostenere salari, consumi e sviluppo. Senza un forte investimento nel capitale umano, la transizione digitale rischia di ampliare i divari anziché generare nuove opportunità. La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso: deve essere governata, con i lavoratori protagonisti del cambiamento», aggiunge la leader Cisl.

«La CISL condivide la preoccupazione per la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni reali — circa l’8% rispetto al 2021 — aggravata dai rincari energetici. È fondamentale una politica dei redditi strutturata e lungimirante, capace di sostenere famiglie, salari e pensioni senza alimentare una nuova rincorsa tra prezzi e retribuzioni che aggraverebbe il problema anziché risolverlo».

«I guadagni di produttività — aggiunge Fumarola — devono tradursi in migliori condizioni retributive, maggiore occupazione qualificata e più benessere per le persone. Ogni percorso di riconversione produttiva deve essere negoziato e garantire continuità occupazionale. Un Paese che vuole crescere non può continuare a scaricare sui più giovani e sui più deboli il costo delle proprie scelte», sottolinea ancora la numero uno Cisl.

«Le analisi di Bankitalia confermano la necessità di una grande assunzione di responsabilità collettiva — conclude la Segretaria generale —. Serve un grande patto sociale che chiami a raccolta Governo e parti sociali. È il momento di trasformare le convergenze emerse in scelte concrete per il futuro dell’Italia» conclude Fumarola.