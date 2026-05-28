Contratti. Intesa per gli agricoli. Fumarola: «Passo avanti per il settore»

«Il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti rappresenta un risultato importante, frutto della responsabilità e determinazione della Fai Cisl e delle altre sigle confederali.

È un accordo che dà risposte concrete a oltre un milione di lavoratrici e lavoratori, rafforzando salari, diritti, welfare e stabilità occupazionale.

Un passo avanti significativo per valorizzare il lavoro agricolo, sostenere la dignità delle persone e promuovere un modello di sviluppo più equo, inclusivo e sostenibile per tutto il settore». Così la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha commentato l’intesa che introduce nuove tutele e definisce i futuri aumenti salariali per il settore.