Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Piazza della Loggia. Domani...

Piazza della Loggia. Domani la leader Cisl Daniela Fumarola a Brescia interviene alla commemorazione a cinquantadue anni dalla strage

27 Maggio 2026 | In Evidenza

Piazza della Loggia. Domani la leader Cisl Daniela Fumarola a Brescia interviene alla commemorazione a cinquantadue anni dalla strage

27 Maggio 2026 | In Evidenza

Domani, giovedì 28 maggio, la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a cinquantadue anni dalla strage di Piazza della Loggia, interverrà a Brescia, a partire dalle ore 10.20, alla cerimonia di commemorazione in Piazza della Loggia.  “CONTRO IL SILENZIO E L’OBLIO: LA MEMORIA” .

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA