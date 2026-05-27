Piazza della Loggia. Domani la leader Cisl Daniela Fumarola a Brescia interviene alla commemorazione a cinquantadue anni dalla strage

Domani, giovedì 28 maggio, la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a cinquantadue anni dalla strage di Piazza della Loggia, interverrà a Brescia, a partire dalle ore 10.20, alla cerimonia di commemorazione in Piazza della Loggia. “CONTRO IL SILENZIO E L’OBLIO: LA MEMORIA” .
Lavoro. Fumarola: «Serve una nuova politica espansiva dei redditi capace di sostenere stipendi e pensioni nel recupero del potere d’acquisto perso a causa dell’inflazione»
«I dati recenti di Bankitalia parlano di una crescita troppo debole per la Liguria. L’occupazione dà segnali positivi, ma non sul piano della qualità. Anche il terziario tiene e il turismo continua a essere una risorsa decisiva, ma il quadro resta fragile». E’ quanto...