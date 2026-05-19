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Lavoro. Fumarola: «Rinnovo contratto lavanderie industriali, risultato importante per migliaia di lavoratori»

19 Maggio 2026 | In Evidenza

Lavoro. Fumarola: «Rinnovo contratto lavanderie industriali, risultato importante per migliaia di lavoratori»

19 Maggio 2026 | In Evidenza

Nora Garofalo e Daniela Fumarola - Femca Cisl - Rinnovo Contratto

«La firma del rinnovo del contratto delle lavanderie industriali rappresenta un risultato importante per migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore. Particolarmente significativi i contenuti innovativi introdotti grazie all’impegno della Femca Cisl insieme alle altre organizzazioni sindacali: dal rafforzamento del welfare contrattuale alle nuove misure su inclusione, invecchiamento attivo e accomodamenti ragionevoli». È quanto sottolinea sui social la leader della Cisl, Daniela Fumarola.

«Importante anche l’estensione delle 150 ore per il diritto allo studio ai percorsi universitari. Misure concrete che guardano alla qualità e stabilita del lavoro, alla sicurezza e alla valorizzazione delle persone, accompagnando le trasformazioni organizzative e sociali del settore» aggiunge Fumarola.

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