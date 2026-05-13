Lavoro. Fumarola: «Il rinnovo del contratto nazionale delle assicurazioni è un risultato concreto. Recuperare il potere d’acquisto resta una priorità assoluta»

«L’intesa raggiunta per il rinnovo del contratto nazionale delle assicurazioni rappresenta un risultato importante e concreto per migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore. In una fase economica ancora segnata dall’aumento del costo della vita, recuperare il potere d’acquisto delle retribuzioni è una priorità assoluta e questo accordo va esattamente in questa direzione».

È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola commentando l’accordo per il nuovo contratto dei lavoratori del settore assicurativo.

«L’aumento salariale ottenuto, insieme alle misure di welfare e alle nuove tutele previste, dimostra la capacità della First Cisl, e di tutte le organizzazioni sindacali coinvolte, di portare avanti una contrattazione seria, responsabile e vicina ai bisogni reali delle persone.

Particolarmente significativo è anche il richiamo contenuto nell’accordo sul ruolo dell’intelligenza artificiale, che deve restare uno strumento a supporto del lavoro umano e non sostituirlo.

È un segnale di grande attenzione verso il futuro del lavoro e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Questo rinnovo conferma il valore della contrattazione collettiva come leva fondamentale per garantire salari più giusti, qualità del lavoro e coesione sociale», conclude la leader Cisl.