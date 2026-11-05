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Manovra. Fumarola oggi alle 17.35 a Rainews

5 Novembre 2026 | Comunicati stampa

Manovra. Fumarola oggi alle 17.35 a Rainews

5 Novembre 2026 | Comunicati stampa

Oggi, giovedì 5 novembre, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, alle 17.35, sarà ospite di «Economia 24», la rubrica economica di RaiNews24, sui temi della manovra economica, del Libro Verde predisposto dalla Cisl e sulle manifestazioni in programna sabato 7 novembre a Genova, sabato 28 novembre a Gioia Tauro e sabato 12 dicembre a Roma.

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