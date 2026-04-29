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Estratto dell’intervento di Daniela Fumarola alla conferenza stampa Rai del Primo Maggio 2026

Pubblicato il 29 Aprile 2026
In CISL TV
CISL, contrattazione decentrata, lavoro dignitoso, Partecipazione, Primo maggio

Estratto dell’intervento di Daniela Fumarola alla conferenza stampa Rai del Primo Maggio 2026

Daniela Fumarola alla conferenza stampa Rai del Primo Maggio: «La parola chiave è contrattazione perché rappresenta l’esercizio pieno del nostro ruolo. Una contrattazione di qualità, soprattutto quella decentrata, nei luoghi di lavoro e nei territori, che deve essere sempre più sartoriale, capace di adattarsi alle esigenze reali delle persone. Il lavoro dignitoso significa centralità della persona e possibilità per tutti di realizzare il proprio progetto di vita. È anche la nostra idea di partecipazione e la visione di un Patto della Responsabilità che vogliamo portare avanti, a partire dal Primo Maggio».

Primo Maggio. Fumarola alla conferenza stampa di presentazione del Concertone: «L’obiettivo è garantire un lavoro dignitoso, ben contrattualizzato e sicuro»

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