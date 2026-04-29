Estratto dell’intervento di Daniela Fumarola alla conferenza stampa Rai del Primo Maggio 2026

Daniela Fumarola alla conferenza stampa Rai del Primo Maggio: «La parola chiave è contrattazione perché rappresenta l’esercizio pieno del nostro ruolo. Una contrattazione di qualità, soprattutto quella decentrata, nei luoghi di lavoro e nei territori, che deve essere sempre più sartoriale, capace di adattarsi alle esigenze reali delle persone. Il lavoro dignitoso significa centralità della persona e possibilità per tutti di realizzare il proprio progetto di vita. È anche la nostra idea di partecipazione e la visione di un Patto della Responsabilità che vogliamo portare avanti, a partire dal Primo Maggio».