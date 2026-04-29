Pnrr. Ganga (Cisl): «Pagamento nona rata conferma le buone performances del nostro Paese ma impegnarsi ora per percorrere l’ultimo miglio»

«La CISL accoglie con favore la notizia dell’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento della nona rata di finanziamenti del PNRR, fatto che conferma le buone performances del nostro Paese nel raggiungimento degli obiettivi e nell’attuazione dei progetti e delle riforme del Piano (73% del totale)». E’ quanto sottolinea il Segretario Confederale della Cisl Ignazio Ganga.
«Appena avverrà l’effettiva erogazione, avremo ottenuto 166 mld sui 194 mld di valore complessivo del Piano, un risultato importante per la CISL, ma riteniamo che occorra impegnarsi ora per percorrere l’ultimo miglio.
Affinché le stime contenute nel DFP 2026, appena presentato dal Governo, sul potenziale impatto del PNRR sulla crescita del PIL si concretizzino (+2,2% entro il 2031), occorre accelerare la capacità di spesa che, anche se migliorata negli ultimi semestri, deve essere ulteriormente implementata e, inoltre, occorre “spingere” al massimo per raggiungere i numerosi obiettivi della decima ed ultima rata, che prevede finanziamenti particolarmente consistenti, pari a 28 mld- aggiunge Ganga.
Come CISL continuiamo a sostenere la necessità di rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione del Piano, investendo in assunzioni stabili del personale addetto, formazione, pieno rispetto della clausola del 30/35% dei posti in favore di giovani e donne.
Soprattutto, per la CISL, bisogna “capitalizzare” per il futuro la straordinaria esperienza del PNRR e della mutualizzazione del debito comune europeo per affrontare, tutti i Paesi europei insieme, le sfide e gli impegni comuni che ci aspettano» conclude Ganga.