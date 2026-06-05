Decreto Primo Maggio. Fumarola: «Emendamento relatori a Dl lavoro sbagliato e inefficace. Rischia di trasformarsi in pasticcio, anche interpretativo»

«Sbagliato nelle intenzioni, inefficace nella forma. L’emendamento dei relatori al decreto primo maggio rischia di trasformarsi in un pasticcio, anche interpretativo, di cui nessuno davvero sente il bisogno». Lo ha affermato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, interpellata oggi dall’ANSA sull’emendamento Rizzetto, Nisini, Tenerini, relativo alla definizione del trattamento economico complessivo (Tec).

«Nessun lavoratore – ha sottolineato Fumarola – può ricevere una retribuzione e un trattamento economico e normativo inferiore a quelli regolati nei contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil: la competizione va fatta piuttosto verso l’alto, con buona pace dei ‘pirati’ che sottoscrivono accordi in dumping sulla pelle delle persone».

«L’emendamento – ha aggiunto la leader di Via Po – non modifica, infatti, quanto disposto dallo stesso articolato il quale, giustamente, stabilisce che solo i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative possono definire le voci che compongono il trattamento economico complessivo».

Per Fumarola, si tratta del pilastro stesso del provvedimento, «conquistato e approvato proprio per dare solide gambe contrattuali non solo ai vincoli per gli sgravi regolati dallo stesso decreto primo maggio ma anche allo spirito dell’articolo 36 della Costituzione. Per questo insieme alle parti sociali rappresentative stiamo lavorando ad un accordo che individui senza equivoci le componenti obbligatorie del Tec», ha spiegato, riferendosi al confronto in corso.

«L’entrata in scena di questo emendamento non può, né deve snaturare l’impianto complessivo del decreto: bisogna evitare ogni misura che possa generare confusione o prestarsi a interpretazioni fuorvianti», ha concluso la numero uno della Cisl.