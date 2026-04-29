Primo Maggio. Fumarola alla conferenza stampa di presentazione del Concertone: «L’obiettivo è garantire un lavoro dignitoso, ben contrattualizzato e sicuro»

«La parola chiave è contrattazione, perché è l’esercizio di quello che è il nostro ruolo. Attraverso una contrattazione buona, soprattutto quella decentrata, nei luoghi di lavoro e nei territori, dobbiamo realizzare una contrattazione sartoriale, capace di rispondere alle esigenze delle persone». E’ quanto ha sottolineato oggi la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, in occasione della conferenza stampa di presentazione presso sede Rai di Viale Asiago del Concerto del Primo Maggio.

Presenti all’evento la direzione della Rai, l’organizzatore del Concertone, Massimo Bonelli, i conduttori e gli altri leader sindacali.

Fumarola ha sottolineato nella conferenza stampa come l’obiettivo sia garantire lavoro dignitoso, ben contrattualizzato e sicuro: «Se c’è un tema sul quale non dobbiamo abbassare la guardia è la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Investire in sicurezza e salute non è un costo ma un investimento».

Accanto alla contrattazione, forte il richiamo alla partecipazione: «Viviamo un contesto complesso e c’è bisogno del contributo di tutti per costruire un progetto da consegnare alle nuove generazioni, senza perdere il capitale umano dei giovani e senza lasciare indietro le donne. Dobbiamo consentire alle donne di entrare e restare nel mercato del lavoro, con pari dignità e tutele, senza essere costrette a scegliere tra famiglia e lavoro».

Nel corso della Conferenza stampa la Segretaria Generale della Cisl è intervenuta anche sul decreto del Primo Maggio: «Rispetto al decreto del primo maggio credo che abbia sancito dei principi importanti. Esiste una contrattazione buona, quella delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale che sottoscrivono i contratti. Le risorse pubbliche devono essere destinate a imprese che operano nel rispetto delle regole e dei contratti. Il trattamento economico complessivo, che comprende non solo il salario ma anche ferie, welfare e previdenza complementare, è il riferimento per accedere agli incentivi pubblici» ha ribadito la leader Cisl.

«Riteniamo positivo aver destinato queste risorse a giovani, donne e territori svantaggiati, come la ZES che riguarda il Mezzogiorno e anche Marche e Abruzzo. È un primo passo importante perché definisce cosa significa lavoro dignitoso».

Sul tema della rappresentanza, Fumarola ha sottolineato il ruolo delle parti sociali: «Ce ne occupiamo noi. Stiamo lavorando per aggiornare gli accordi firmati circa dieci anni fa e adeguarli al contesto attuale. Se ci sarà un intervento legislativo, dovrà essere di sostegno, perché questa è materia nostra e sappiamo come affrontarla insieme alle controparti».