Formazione sindacale. Al via “Generazione CISL”. Fumarola: «Piantiamo semi per il futuro della nostra organizzazione, mobilitando energie e idee nuove»

«Dobbiamo rilanciare con forza l’idea di un sindacato di prossimità, vicino alle persone e alle comunità, capace di dare voce a chi non ne ha e a chi è meno ascoltato». Così la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, è intervenuta ieri sera al Centro Studi Nazionale di Firenze, tagliando simbolicamente il nastro di “Generazione CISL – Costruire rappresentanza, mobilitare futuro”, il progetto formativo biennale che coinvolge ventinove giovani under 35 selezionati dalla Confederazione.

L’iniziativa rappresenta una scelta strategica per l’organizzazione: investire sulle nuove generazioni per formare esperti di partecipazione — figure chiamate ad affiancare chi opera sui territori e nelle categorie per dare attuazione concreta alla legge sulla partecipazione dei lavoratori conquistata dalla CISL. Il loro compito sarà promuovere una presenza più forte delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei processi decisionali delle aziende e degli enti locali.

I lavori si sono aperti con l’autopresentazione dei partecipanti, dalla quale sono emerse le motivazioni profonde del loro impegno e il desiderio di mettersi in gioco per il sindacato e per le proprie comunità. Nel suo intervento, la Segretaria Generale ha sottolineato il valore della formazione come leva indispensabile per stare al passo con le transizioni che attraversano la nostra epoca e per rendere l’azione sindacale sempre più efficace.

«Con “Generazione CISL” piantiamo semi per il futuro prossimo della nostra organizzazione, mobilitando energie e idee nuove», ha affermato Fumarola. «Affidare questo compito a ventinove giovani non è un dettaglio: è la scelta di costruire il domani del sindacato insieme a chi quel domani lo abiterà più a lungo, nel segno della confederalità e del valore dell’autonomia che sono al centro della nostra esperienza», ha aggiunto la leader CISL.

Il progetto conferma così la centralità dei giovani nella strategia confederale: non destinatari passivi, ma soggetti attivi e protagonisti del rinnovamento della rappresentanza.