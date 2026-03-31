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Prezzi. Fumarola: «Le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave. Servono scelte organiche e strutturali, attraverso un patto sociale tra governo e parti sociali responsabili»

31 Marzo 2026 | In Evidenza

Prezzi. Fumarola: «Le parole del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave. Servono scelte organiche e strutturali, attraverso un patto sociale tra governo e parti sociali responsabili»

31 Marzo 2026 | In Evidenza

Fumarola

«Le parole del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotografano una situazione grave, che richiede soluzioni di sistema». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«L’impatto sui prezzi, il potere d’acquisto e la crescita scatenati dalla guerra in medio oriente non possono essere fronteggiati con risposte frammentate o puramente monetarie: servono scelte organiche e strutturali, attraverso un patto sociale tra governo e parti sociali responsabili. Un accordo che fissi obiettivi e strumenti condivisi, il primo dei quali, di fronte al rischio stagflazione, non può che essere una politica espansiva dei redditi.

Occorre frenare speculazioni, controllare prezzi e tariffe, sostenere i consumi, elevare produttività e salari, esaltare la contrattazione e le buone flessibilità, mettendo in campo simultaneamente strumenti di salvaguardia produttiva e occupazionale.

È tempo di un’intesa trilaterale che stabilisca affidamenti chiari su riforme e investimenti, che apra a una nuova politica energetica e faccia pressione anche sul piano europeo per dar vita a un Fondo per acquisti energetici comuni che abbia come funzione prioritaria quella di concentrare la domanda, rafforzando il potere negoziale dell’Unione per gli approvvigionamenti strategici» conclude la leader Cisl.

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