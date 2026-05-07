Lavoro. Fumarola oggi a Sky Tg 24

Oggi alle 17,20 la leader della Cisl Daniela Fumarola, sarà ospite in diretta di Sky Tg24 Live, in chiaro sui canali 50 e 100, in streaming sul sito ufficiale di Sky.
G7. Fumarola a Labour 7: «Un lavoro è dignitoso quando è sicuro, stabile, giustamente retribuito»
«Un lavoro è dignitoso quando è sicuro, stabile, giustamente retribuito e consente alle persone di costruire un progetto di vita». E’ quanto ha sottolineato oggi a Parigi la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo al Vertice Labour 7 (L7),...