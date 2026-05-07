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Lavoro. Fumarola oggi a Sky Tg 24

7 Maggio 2026 | Comunicati stampa

Lavoro. Fumarola oggi a Sky Tg 24

7 Maggio 2026 | Comunicati stampa

Oggi alle 17,20 la leader della Cisl Daniela Fumarola, sarà ospite in diretta di Sky Tg24 Live, in chiaro sui canali 50 e 100, in streaming sul sito ufficiale di Sky.

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