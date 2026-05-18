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Lavoro. Fumarola incontra il Presidente di Legambiente Ciafani per un confronto su politiche energetiche, occupazionali e industriali

18 Maggio 2026 | In Evidenza

Lavoro. Fumarola incontra il Presidente di Legambiente Ciafani per un confronto su politiche energetiche, occupazionali e industriali

18 Maggio 2026 | In Evidenza

Daniela Fumarola ha incontrato oggi a Roma una delegazione di Legambiente guidata dal Presidente Stefano Ciafani.

La leader della Cisl, Daniela Fumarola ha incontrato oggi a Roma una delegazione di Legambiente guidata dal Presidente Stefano Ciafani per un confronto su politiche energetiche, occupazionali e industriali.

Al centro, le priorità dell’Italia in transizione: riduzione del costo dell’energia per le famiglie e le imprese, innovazione e ricerca, una politica energetica capace di garantire autonomia strategica, sostenibilità sociale e crescita.

Cisl e Legambiente hanno condiviso l’obiettivo di rafforzare la cooperazione per sostenere un modello di sviluppo fondato su un patto per l’industria italiana pulita che coniughi competitività, buona occupazione, sicurezza ambientale e partecipazione.

tesseramento cisl
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