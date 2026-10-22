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Lavoro. “Costruiamo insieme l’Italia di domani”: la Cisl presenta al PD le 120 proposte del Libro Verde

22 Ottobre 2026 | Comunicati stampa

Lavoro. “Costruiamo insieme l’Italia di domani”: la Cisl presenta al PD le 120 proposte del Libro Verde

22 Ottobre 2026 | Comunicati stampa

Oggi presso il gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, il Segretario Confederale della Cisl, Andrea Cuccello ha incontrato i deputati Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Chiara Braga. Al centro del colloquio, le undici priorità e le oltre 120 proposte contenute nel “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani”, elaborato dalla Cisl.

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