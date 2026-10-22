Lavoro. “Costruiamo insieme l’Italia di domani”: la Cisl presenta al PD le 120 proposte del Libro Verde

Oggi presso il gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, il Segretario Confederale della Cisl, Andrea Cuccello ha incontrato i deputati Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Chiara Braga. Al centro del colloquio, le undici priorità e le oltre 120 proposte contenute nel “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani”, elaborato dalla Cisl.