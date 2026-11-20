La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, lunedì 23 novembre dalle ore 10.00 sarà all’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze Fiera, in piazza Adua 1, per partecipare all’Assemblea dei Mille della Fisascat Cisl, incentrata sulle esperienze delle delegate e dei delegati della federazione cislina del commercio, del turismo e dei servizi.

Al centro dell’iniziativa, il lavoro domenicale e festivo, il part-time involontario, la stagionalità nel turismo e il lavoro domestico e di cura. Filo conduttore sara’ il “Libro Verde Cisl. Il Patto che unisce. Più tutele. Più qualità del lavoro”, proposto dalla confederazione di Via Po.

Dopo l’apertura a cura della segreteria nazionale, la mattinata si articolerà in due sessioni di testimonianze, intervallate dal contributo del segretario generale della Fisascat Cisl, Vincenzo Dell’Orefice. A concludere i lavori sarà la leader nazionale della Cisl , Daniela Fumarola.