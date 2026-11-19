«La continuità contrattuale è la prima arma contro l’inflazione. Deve diventare la regola in ogni comparto». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo oggi a Roma i lavori del Consiglio Generale della Cisl Fp, aperti dalla relazione del Segretario Generale della federazione, Roberto Chierchia. Al centro del dibattito la manovra economica, l’accordo di San Martino del 12 novembre, i contratti aperti, il Libro Verde della Cisl, le iniziative di mobilitazione della Confederazione e l’integrazione della Segreteria nazionale della categoria.

La leader della Cisl ha ricordato che «per la prima volta i contratti pubblici si chiudono mentre il triennio è ancora in corso, e gli aumenti arrivano in busta paga quando servono. Senza quella firma oggi saremmo in ritardo di due rinnovi». Da qui l’indicazione per i prossimi passi: «Va chiuso subito l’iter del contratto della Sanità 2025-2027, atteso da quasi seicentomila persone. E il triennio 2028-2030 va preparato per tempo, con risorse all’altezza dei prezzi di oggi». Fumarola ha aggiunto che «resta poi da ridurre il divario retributivo che penalizza chi lavora negli enti locali, e da dare a quegli enti più possibilità di assumere».

Quindi Il passaggio sulla sanità privata e sulle Rsa: «C’è chi un rinnovo lo aspetta da otto anni, nella sanità privata, e da quattordici, nelle Rsa. Un contratto non può restare ostaggio dei rapporti tra imprese e Regioni», ha affermato la numero uno di Via Po, denunciando che «un infermiere turnista della sanità privata non può prendere 500 euro in meno al mese di un collega del servizio sanitario pubblico, per lo stesso lavoro». La Confederazione, ha assicurato, è al fianco della mobilitazione unitaria: «Lo diciamo con fermezza: chi lavora in accreditamento, con risorse pubbliche, i contratti li deve applicare e rinnovare».

Ampio spazio all’accordo di San Martino, definito da Fumarola, «senza timore di essere retorica», «un risultato storico». «Lavoro e impresa a distanza di trent’anni dal Protocollo Ciampi si sono dati le regole da soli, senza il Governo e senza aspettare una legge. L’intesa vale per il lavoro privato e una parte importante è rappresentata dalla sanità accreditata alla cooperazione sociale». La Segretaria Generale ha però precisato che «un accordo non basta firmarlo: applicarlo è la scelta giusta. Quello che abbiamo conquistato nel settore pubblico diventa regola nel privato: è la risposta a chi tiene fermo un contratto per otto o quattordici anni».

Fumarola ha poi guardato oltre il Pnrr: «Dopo la fine del Pnrr serve un patto di legislatura tra governo, imprese e sindacati, con obiettivi, impegni reciproci, risorse e verifiche, valido chiunque governi». Quanto alla mobilitazione in corso, ha annunciato che, «dopo la grande manifestazione di Genova, porteremo le priorità del nostro Libro Verde a Gioia Tauro il 28 novembre e a Roma il 12 dicembre».

Poi la conclusione: «Non abbiamo governi amici, né governi nemici: pesiamo ogni misura per quello che porta a chi lavora. Cerchiamo l’unità sulle cose da fare, come nell’accordo di San Martino e nella vertenza sulla sanità privata. Lo sciopero lo teniamo per quando il negoziato non lascia altra strada».