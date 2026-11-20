«Non si può alleggerire il fisco al ceto medio e presentare gran parte del conto a chi in quella fascia è già in pensione.» Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, in un’intervista a Franco Cattaneo pubblicata oggi da L’Eco di Bergamo, in occasione del Consiglio generale della Ust Cisl di Bergamo, di cui conclude i lavori.

Sulla mancata rivalutazione delle pensioni medio-alte la leader Cisl ha ricordato che «la stretta riguarda oltre 3 milioni di pensionati sopra i 2.447 euro lordi al mese, meno di 1.900 netti. Sono persone con 40 anni di contributi alle spalle, senza un contratto da rinnovare per difendersi dal carovita. E ciò che oggi non viene rivalutato manca dall’assegno per sempre: secondo la relazione tecnica, oltre 14 miliardi in 10 anni. Quella norma va cancellata e le coperture cercate altrove: un passo indietro sul forfettario, estensione del contributo di solidarietà a grandi patrimoni immobiliari e rendite improduttive, sterilizzazione dello sconto Irpef sopra i 100mila euro. E poi bisogna aggredire un’economia sommersa che pesa da sola 200 miliardi l’anno».

Sui temi di scuola e sanità, la numero uno di Via Po ha rivendicato il risultato ottenuto con la trattativa: «Quei tagli, quasi 7 mila posti tra insegnanti e personale Ata, sono saltati perché non abbiamo mai smesso di trattare. Adesso serve l’emendamento, che cancelli la norma e non la rinvii. Dallo stesso confronto vengono la detassazione sugli aumenti dei contratti nazionali, quella sui premi di produttività, da confermare oltre il 2027 fino ad azzerare l’aliquota, e l’Irpef al 33% fino a 55 mila euro, i sostegni a lavoratrici e giovani e il rifinanziamento della legge sulla partecipazione. Alla scuola manca però un investimento strutturale, puntando a classi meno affollate, più tempo pieno e mense, precari stabilizzati a cominciare dal sostegno e il personale Ata che serve. Poi ci sono gli stipendi. Per l’Ocse chi insegna in Italia guadagna un terzo in meno degli altri laureati, e il prossimo rinnovo dovrà riallinearsi all’inflazione». Quanto alla sanità, Fumarola ha aggiunto: «I 146 miliardi del Fondo sanitario sono un passo avanti, ma quasi un italiano su 10 rinuncia a visite ed esami, soprattutto per le liste d’attesa, e medici e infermieri non bastano. Una quota stabile del Fondo deve andare alle assunzioni. Il governo si è impegnato a destinare alla sanità ciò che si recupererà in Parlamento: aspettiamo di leggerlo nel testo».

Ampio spazio, nell’intervista, alla preintesa firmata da Cisl, Cgil, Uil e 13 associazioni datoriali. «Di quella stagione riprende lo spirito, con una differenza: nel 1993 firmò anche il governo, che fu regista e primo promotore dell’intesa. Oggi sindacati e 13 associazioni d’impresa hanno scritto le regole da soli, in assoluta autonomia dalle istituzioni politiche. I rinnovi avranno tempi certi, con la piattaforma sei mesi prima della scadenza e una copertura in busta paga quando il ritardo supera i nove mesi; e se l’inflazione corre più delle previsioni, lo scarto si recupera senza aspettare il contratto successivo. In ogni settore viene individuato un contratto di riferimento, firmato da chi rappresenta davvero lavoratori e imprese, queste ultime misurate per la prima volta: da lì si ricava il salario giusto e solo chi lo applica integralmente dovrà avere incentivi. Vale più di una soglia fissata per legge, perché tutela l’intero trattamento e non la sola paga oraria». E alla politica, ha concluso la Segretaria Generale, «chiediamo di sostenere l’intesa, senza cristallizzarla in una norma rigida che non sarebbe in grado di adattarsi ai cambiamenti, piuttosto completandola con un Patto sociale per lavoro, crescita e coesione che sappia guardare al futuro con lo stesso metodo dell’accordo».

Infine, sulla possibilità di arrivare anche per la Cisl a uno sciopero generale, Fumarola ha risposto: «Lo sciopero generale è la carta più pesante che un sindacato possa giocare e va tenuta per quando il tavolo si chiude. Oggi è aperto: sulla scuola una risposta è arrivata, su pensioni e sanità il governo ha preso impegni che il Parlamento può tradurre in norme e molte misure della manovra nascono da richieste nostre. La scelta della Cgil la rispettiamo, senza condividerla. Con la campagna “Il Patto che unisce” abbiamo manifestato a Genova, il 28 novembre saremo a Gioia Tauro e il 12 dicembre a Roma. Sosteniamo proposte precise e guardiamo anche oltre la manovra, a un accordo con governo e imprese che valga 10 anni e non un inverno elettorale, chiunque vinca le elezioni».

L’intervista si chiude con il cambio alla guida della Cisl di Bergamo, dove Fumarola ha ribadito che il modello della prossimità è quello «in cui tutta la Cisl si riconosce, quello di un sindacato che sta dove si lavora e si vive». Poi il ringraziamento al segretario uscente: «Francesco Corna lascia dopo otto anni e a lui va la nostra gratitudine: ha guidato l’Unione anche nei mesi più duri della pandemia. Chi gli succederà avrà il compito di custodire questa prossimità, aprendo spazi di responsabilità ai giovani».