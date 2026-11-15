«Trattare paga. Non faremo scioperi ideologici» – Intervista di Daniela Fumarola al Quotidiano Nazionale

Il passo indietro sui tagli alla scuola è «un risultato importante, frutto della nostra iniziativa e di un dialogo mai interrotto con governo e forze parlamentari. In un momento così complicato sarebbe stato un errore grave togliere alla scuola quasi settemila posti tra docenti e personale Ata». Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, in un’intervista pubblicata oggi dal Quotidiano Nazionale (Resto del Carlino, Giorno, La Nazione), fa il punto sulla manovra.

La leader della Cisl ricorda le altre conquiste del confronto: «la conferma della defiscalizzazione su premi di produttività, aumenti contrattuali e azionariato dei lavoratori, e lo sconto Irpef esteso fino a 55 mila euro». Restano però punti aperti. Sulle pensioni: «Il ceto medio dei pensionati ha già dato e non può pagare il prezzo dell’operazione sull’Irpef. Non si può dare con una mano e togliere con l’altra». Sulla sanità: «Abbiamo apprezzato gli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale, ma non bastano: le liste d’attesa si allungano e mancano medici e infermieri».

Sulle risorse, la numero uno di Via Po è netta: «La flat tax estesa fino a 100 mila euro di ricavi per gli autonomi non è accettabile: crea figli e figliastri, perché a parità di reddito chi ne beneficia paga il 15%, un dipendente o un pensionato fino al 43». Per recuperarle indica un’altra strada: «Bisogna aggredire un’economia sommersa e illegale che per l’Istat vale oltre 200 miliardi l’anno, quasi un decimo del Pil, senza condoni né rottamazioni. Il contributo di solidarietà va poi allargato a chi nelle crisi ha visto crescere i profitti, dalla finanza speculativa alle multinazionali del digitale e alle grandi rendite immobiliari».

Sulla scelta della Cgil, Fumarola precisa: «Il pluralismo è una ricchezza del sindacato italiano e unità non significa uniformità né rinuncia alla propria autonomia. Noi giudichiamo la manovra nel merito, riconoscendo ciò che va nella direzione giusta e contestando ciò che reputiamo sbagliato. Non condividiamo lo sciopero generale, che ci sembra sproporzionato e dal sapore ideologico». E aggiunge: «Lo sciopero è uno strumento legittimo, l’ultima istanza: non possiamo rischiare di trasformarlo in un rito identitario che confonde azione sindacale e mobilitazione contro una parte politica». La Cisl propone «una mobilitazione diversa», con la campagna «Il Patto che unisce»: dopo Genova, «sabato 28 saremo a Gioia Tauro con il Mezzogiorno e il 12 dicembre a Roma per la manifestazione nazionale».

Sull’accordo con Cgil, Uil e tredici associazioni datoriali, la Segretaria Generale sottolinea: «Per la prima volta sindacati e imprese hanno trovato un’intesa a un unico tavolo, in piena autonomia, senza alcuna regia politica. In una stagione di populismi e divisioni profonde è un segnale di unità e responsabilità». E spiega: «Regole certe sulla rappresentanza, misurata ora anche per le imprese, contrastano contratti pirata e dumping e indicano i contratti di riferimento, parametro del salario giusto: solo chi li applica per intero avrà agevolazioni fiscali e contributive».

Fumarola conclude: «Crescita e giustizia sociale non sono obiettivi alternativi. Un Paese cresce se aumenta la produttività, investe nelle competenze e distribuisce più equamente la ricchezza. È la visione del nostro Libro verde: oltre 120 proposte in undici capitoli per un nuovo Patto sociale». E sul metodo: «All’Italia serve una strategia condivisa e di lungo periodo, non una nuova stagione di contrapposizioni. La lezione dell’accordo di San Martino è questa: corresponsabilità decidente e coesione nazionale per dar forma a politiche di sviluppo eque e durature, perché decise insieme».