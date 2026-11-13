Manovra. Fumarola: «Accolte le nostre richieste sulla scuola, colto un risultato importante. Ma su rivalutazione pensioni e sanità pubblica continueremo la nostra pressione»

«Sui tagli alla scuola registriamo stasera un risultato importante: il problema che avevamo sollevato sembra essere stato risolto. È una richiesta della Cisl che ci pare sia stata accolta e che ci rassicura, perché in un momento così complicato è fondamentale dare un segnale forte alla scuola, un’agenzia educativa chiamata a occuparsi del futuro del nostro Paese».

Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando ai giornalisti al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio.

Nel confronto con il Governo, ha spiegato la leader Cisl, «abbiamo evidenziato i punti della manovra che abbiamo apprezzato, ma ci siamo soffermati soprattutto sulle questioni che riteniamo ancora problematiche. A partire dalla rivalutazione delle pensioni, sulla quale ci è stato detto che sono in corso ulteriori verifiche e che si cercherà di dare risposte anche nel corso dell’iter parlamentare».

Sul fronte della sanità, la numero uno di via Po ha riferito che «il Governo sta verificando le disponibilità finanziarie e ci è stato assicurato che le eventuali ulteriori risorse praticabili saranno destinate a questo settore. Abbiamo apprezzato gli stanziamenti previsti, che incrementano il Fondo sanitario nazionale, ma riteniamo che non siano ancora sufficienti. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: dalle liste d’attesa alle difficoltà quotidiane del personale sanitario e di tutti coloro che operano negli ospedali e nei servizi territoriali. Occorre intervenire anche sul rafforzamento degli organici, perché senza personale adeguato non è possibile garantire il diritto alla salute».

«Su questi tre temi – scuola, pensioni e sanità – abbiamo ribadito al Governo le nostre particolari preoccupazioni. Ora continueremo a seguire il percorso parlamentare. Abbiamo presentato i nostri emendamenti e, nel corso dell’audizione, abbiamo illustrato sia le criticità sia le nostre proposte. Ci aspettiamo che arrivino ulteriori risposte», ha aggiunto la Segretaria Generale.

Tornando sul capitolo previdenziale, Fumarola ha precisato: «Sulla rivalutazione delle pensioni, in particolare, auspichiamo che si possa individuare la soluzione migliore possibile. Nel nostro intervento abbiamo sottolineato la difficoltà oggettiva delle risorse disponibili. Ma proprio perché le risorse sono limitate, devono essere concentrate sugli interventi che possono davvero aiutare le persone che ne hanno più bisogno».

E ha concluso: «Ci aspettiamo che, anche in un quadro di ristrettezze finanziarie, si possano trovare risposte positive per loro».