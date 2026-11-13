Sistema Servizi CISL. Su Avvenire: «Tutele e diritti»

Dalla tutela previdenziale al sostegno alle famiglie, dalla formazione professionale alle politiche abitative, fino alla cooperazione internazionale e all’integrazione: le esperienze raccontate nella pagina dedicata al Sistema Servizi CISL, pubblicata su Avvenire il 13 novembre, restituiscono il quadro di un’organizzazione impegnata quotidianamente a rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.

Sei ambiti diversi, un unico filo conduttore: garantire diritti, offrire opportunità e costruire risposte concrete attraverso una rete di competenze, professionalità e presenza sul territorio.

Pensioni: la Cassazione riconosce il principio di proporzionalità. Due importanti pronunce della Corte di Cassazione intervengono sul divieto di cumulo tra pensione anticipata con Quota 100, 102 e 103 e redditi da lavoro. La restituzione delle somme da parte dei pensionati non può tradursi automaticamente nella perdita di un’intera annualità di pensione, ma deve essere commisurata al reddito effettivamente percepito. Un risultato importante per la tutela dei pensionati, seguito e sostenuto dal Patronato INAS CISL anche attraverso il contenzioso.

Sostegno alle famiglie: torna la Carta Dedicata a Te. Sono partite le ricariche da 500 euro della carta destinata al sostegno della spesa alimentare, che interessa oltre un milione di nuclei familiari. La misura rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in condizioni economiche più fragili, con criteri di accesso legati all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

Formazione e occupazione: gli IFTS dimostrano la loro efficacia. In Emilia-Romagna, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore confermano la capacità di trasformare la formazione in opportunità professionali. Nel triennio 2022-2024, il 73% degli ex allievi intervistati ha trovato lavoro entro sei mesi dalla conclusione del percorso. Un risultato che evidenzia il valore della collaborazione tra formazione e imprese e la necessità di investire stabilmente in questi strumenti. Per IAL CISL, formazione e lavoro devono essere sempre più strettamente connessi alle esigenze dei territori e dei sistemi produttivi.

Emergenza abitativa: servono più risorse per gli inquilini. Sul fronte delle politiche abitative, il SICET CISL richiama l’attenzione sulle carenze del disegno di legge di Bilancio, che non prevede risposte adeguate per le famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti. Il sindacato chiede il rifinanziamento dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole, maggiori tutele per gli inquilini e strumenti capaci di contrastare il disagio abitativo.

Cooperazione internazionale: una cordata italiana per proteggere il patrimonio archeologico di Taxila. ISCOS CISL è impegnato in un progetto internazionale in Pakistan per la salvaguardia e la valorizzazione di otto siti archeologici a rischio. L’iniziativa unisce tutela del patrimonio culturale, formazione delle maestranze locali, opportunità di lavoro e sviluppo del turismo responsabile. Un esempio concreto di cooperazione che mette la cultura al servizio dello sviluppo sostenibile delle comunità.

Integrazione: imparare l’italiano per partecipare pienamente alla vita sociale. A Brescia, ANOLF e CISL hanno promosso un corso gratuito di lingua italiana che coinvolge 19 partecipanti provenienti da dieci Paesi. Un percorso che va oltre l’apprendimento linguistico e offre strumenti per orientarsi nella vita quotidiana, conoscere i propri diritti, accedere ai servizi e affrontare con maggiore autonomia anche il mondo del lavoro.