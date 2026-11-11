Tlc. Fumarola: «Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in sciopero per avere certezze sul proprio futuro»

«Oggi la Cisl è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in outsourcing, in sciopero per avere certezze sul proprio futuro. Dall’intelligenza artificiale all’automazione, il settore sta cambiando in profondità e chi ci lavora non può essere lasciato da solo ad affrontare questa trasformazione». E’ quanto sottolinea sui profili social, la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, a sostegno dei lavoratori dei call center in outsourcing, oggi in sciopero.

«Insieme alla FistelCisl, chiediamo al Governo un tavolo permanente e interventi strutturali: qualità del lavoro, appalti più solidi, formazione e riqualificazione, nuove opportunità occupazionali, anche attraverso la dematerializzazione della Pubblica Amministrazione.

Questa fase di difficoltà va trasformata in un’opportunità di rilancio per tutto il settore delle tlc, attraverso un impegno condiviso tra Governo, imprese e parti sociali. La sfida è costruire una prospettiva industriale e occupazionale solida, nella quale innovazione, produttività e tutela del lavoro procedano insieme», conclude Fumarola.