Lavoro. Fumarola al convegno de Il Diario del Lavoro: «Contratti tempestivi, contrattazione decentrata e un Patto Sociale per la coesione»

«I contratti di lavoro devono essere rinnovati tempestivamente e alla scadenza naturale. Su questo fronte, stiamo lavorando anche all’interno dei tavoli di rappresentanza. Ma la tutela della persona richiede sempre più una contrattazione decentrata, capace di avvicinarsi ai luoghi di produzione e alle imprese. Perché è attraverso la partecipazione e la contrattazione che è possibile individuare i giusti rimedi alle difficoltà aziendali». È quanto ha sottolibeato oggi la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenendo a Roma al convegno «Quale lavoro 2001-2026. Venticinque anni di relazioni industriali con Il Diario del Lavoro», nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

«Bisogna recuperare lo spirito del ’93, bisogna avere la capacità di guardare oltre la fase contingente. Guai a immaginare di risolvere le urgenze senza avere alcuna idea del domani. Per questo abbiamo presentato alle istituzioni, al governo, alle parti sociali e ai partiti il nostro libro verde: 11 punti sulle maggiori criticità che stiamo attraversando e 120 proposte aperte sulle quali noi auspichiamo si possa ragionare tutti insieme. Questa è la direzione per poter costruire quel patto che deve tenere al centro crescita e coesione sociale», ha affermato la leader Cisl.

«Dobbiamo guardare ai giovani non con una visione paternalistica. I giovani lasciano il Paese se non trovano condizioni adeguate per realizzare i propri progetti di vita, inclusi l’accesso all’abitazione e un mercato del lavoro basato su competenze e formazione continua. Allo stesso tempo, bisogna favorire l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, un fattore chiave per la crescita, andando oltre un semplice welfare di accompagnamento e trasformando la conciliazione in una reale condivisione», ha aggiunto la segretaria generale della CISL.