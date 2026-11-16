Relazioni industriali. Fumarola ad Assolombarda: «Sul salario minimo, la politica non avrebbe fatto meglio di noi»

«Sul tema del salario minimo contrattuale, l’invadenza della politica e della legge non avrebbe fatto meglio di ciò che invece noi, concretamente, abbiamo raggiunto con l’accordo di San Martino». Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi a Milano alla tavola rotonda “Il valore della rappresentanza per dare voce al lavoro e forza alle imprese”, nell’ambito della terza edizione del “Forum delle relazioni industriali 2026” organizzato da Assolombarda. All’iniziativa hanno partecipato anche il vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, e i rappresentanti di Cgil e Uil.

La leader di Via Po ha ricordato il percorso che ha portato all’intesa: «Abbiamo dimostrato, sottoscrivendo l’accordo fondamentale su rappresentanza e contratti, un grande esercizio di responsabilità. Partivamo dal decreto 1° maggio, che aveva individuato nei sindacati e nelle imprese comparativamente più rappresentative quelle titolate a fare la buona contrattazione per il salario giusto. Un obiettivo che abbiamo raggiunto insieme tra le parti sociali senza nessuna legge».

Fumarola ha poi spiegato che l’accordo di San Martino, oltre a regolare la rappresentanza di imprese e sindacati per sconfiggere i contratti pirata, «punta anche a diffondere la contrattazione decentrata. È un ulteriore risultato che ci può aiutare nella direzione di garantire migliori salari, che non crescono per decreto ma solo se cresce la produttività e quella produttività viene ridistribuita nelle buste paga».

Tra i punti qualificanti, la numero uno della Cisl ha indicato la formazione, che «diventa un diritto soggettivo universale», insieme ai capitoli su salute e sicurezza e partecipazione, che «nelle sue declinazioni può aiutare a determinare nuovi modelli organizzativi, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici nei processi di crescita delle imprese». E ha aggiunto: «Difendere i salari e dare voce a chi lavora sono due aspetti centrali che si tengono e che riteniamo elementi fondativi di questo nostro accordo».

Fumarola è infine tornata sulla legge di bilancio: «Abbiamo espresso sulla manovra un giudizio fatto di luci e ombre. Ci sono una serie di richieste che avevamo fatto e alle quali è corrisposto anche un intervento del Governo. Penso alla riduzione dell’Irpef, alla detassazione dei premi di risultato, alla contrattazione nazionale, alla famiglia, ai congedi, ai giovani e alla legge sulla partecipazione. Ci è stato garantito che non ci saranno i tagli alla scuola, ma rimane la questione dei pensionati e della sanità».

Quanto al percorso parlamentare, ha concluso: «Noi non ci schioderemo dai tavoli di confronto: abbiamo presentato i nostri emendamenti per correggere i provvedimenti e continueremo a stare lì fino all’approvazione della legge di bilancio».