Lavoro. Fumarola all’evento della Slp Cisl a Paestum: «Il successo di Poste Italiane nasce da relazioni industriali solide»

«Il successo di Poste Italiane nasce da un modello fondato su relazioni industriali solide, che tengono insieme un management capace e lungimirante e lavoratori coinvolti e partecipi. È la strada per vincere le grandi sfide di un Paese in profondo cambiamento. Grazie alla Slp Cisl per la rappresentanza di qualità che garantisce alle lavoratrici e ai lavoratori di un gruppo strategico, che in questi anni ha investito con decisione sulla partecipazione e la contrattazione decentrata». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi a Paestum all’iniziativa della Slp Cisl “Dalle lettere agli algoritmi: noi e l’intelligenza artificiale”, insieme al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Una giornata di confronto, nel quadro del Campo Scuola nazionale della Slp Cisl, dedicata alle trasformazioni prodotte dall’intelligenza artificiale, alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e alle ricadute sul mondo del lavoro, sulle relazioni industriali e sulla comunicazione. Nello stesso panel sono intervenuti Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati; Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane; Piero De Luca, segretario regionale della Campania del Partito Democratico; Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane; Raffaele Roscigno, segretario generale della Slp Cisl. Ha moderato Gianluigi Paragone.

La leader Cisl ha poi indicato la prospettiva in cui muoversi: «In questo perimetro di corresponsabilità va colta l’occasione di una democrazia economica sempre più forte, con accordi capaci di tagliare nuovi e importanti risultati, legati anche alla distribuzione di una parte degli utili a chi contribuisce a produrli».

Fumarola è intervenuta anche sull’accordo sui contratti: «Con l’accordo sui contratti siglato ieri abbiamo dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale sedersi al tavolo, insistere, fare proposte e ottenere il miglior risultato possibile in quel momento. È il tempo di esercitare maggiore responsabilità: incendiare le piazze non porta a risultati concreti».

E ha aggiunto: «Si parlava nei mesi scorsi di legge sulla rappresentanza e di salario minimo legale: noi abbiamo dimostrato che insieme si poteva trovare la strada più giusta, sia sulla misurazione della rappresentanza sia sul salario minimo contrattuale. Noi abbiamo sempre parlato della partecipazione, e nell’accordo c’è. Insieme alla formazione e alla sicurezza sul lavoro, su cui tutti dobbiamo essere più responsabili».

Infine il tema al centro dell’iniziativa, l’intelligenza artificiale. Intervistata a margine dell’evento, la numero uno di Via Po ha precisato: «Noi non abbiamo un approccio negativo sull’intelligenza artificiale. Pensiamo che, come per tutte le rivoluzioni che ci sono state nel corso del tempo, vada assolutamente governata. Quando diciamo che deve avere un carattere umanocentrico, sostanzialmente ribadiamo un valore fondamentale per la Cisl: la centralità della persona. E quando diciamo che attraverso la contrattazione e la partecipazione noi vogliamo stare all’interno dell’algoritmo, sostanzialmente diciamo che i lavoratori e le lavoratrici devono esercitare un protagonismo diverso, perché l’intelligenza artificiale possa aiutarli e non sostituirli. Per questo mettiamo in campo tantissima formazione, perché i ragazzi e le ragazze e i lavoratori in generale, abbiano gli strumenti per poter governare i processi e partecipare sempre di più».