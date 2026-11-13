«Un atto di responsabilità verso il Paese» – Fumarola su Avvenire, Il Sole 24 Ore, Il Foglio e Il Riformista

«In un’Italia che si divide su tutto, lavoro e impresa hanno deciso insieme, dimostrando di sapersi dare regole serie ed esigibili su salari, rappresentanza e contratti. Un atto di responsabilità verso il Paese». Lo scrive la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, nell’editoriale pubblicato oggi da Avvenire, a commento della preintesa sottoscritta ieri da Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali.

Sul Sole 24 Ore, in un’analisi a sua firma, la leader Cisl indica la cornice dell’accordo: «Difendere i salari e dare voce a lavoratrici e lavoratori nelle trasformazioni dell’impresa sono obiettivi irrinunciabili per traguardare giustizia e crescita».

E aggiunge: «Lo chiamano già accordo di San Martino, come il giorno in cui per secoli nelle campagne si rinnovavano i contratti. A trentatré anni dal Protocollo Ciampi, le parti sociali si assumono la responsabilità di definire in autonomia le regole di rappresentanza e contrattazione».

Intervistata da Il Foglio, Fumarola spiega perché si tratta di un’intesa storica: «La prima ragione è che riaffermiamo un principio dell’ordinamento intersindacale fondamentale: le regole del lavoro le scrivono le parti sociali, non la politica per legge, e restano al riparo dai condizionamenti dei partiti e dai cambi di maggioranza. La seconda è che abbiamo raggiunto un’intesa che riguarda ogni tipologia di impresa, stabilendo regole valide per tutti i soggetti e per tutti i contratti del settore privato. Ed è, per noi, il primo capitolo di quel Patto che ora chiediamo alla politica di completare».

Al Riformista la Segretaria Generale ribadisce: «È un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana. L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi».

Sul fronte salariale, la numero uno di Via Po scrive su Avvenire: «Si parte dalle buste paga. Chi lavora conosce la frustrazione degli aumenti che arrivano in ritardo, quando i prezzi si sono già mangiati una fetta sempre più grande dello stipendio. Ora si cambia. I contratti si devono rinnovare alla scadenza: le piattaforme vanno presentate sei mesi prima, la controparte risponde entro un mese e la trattativa si apre subito, con tempi certi che valgono per tutti». Il meccanismo, precisa, «funziona se ciascuno rispetta gli impegni presi: è contrattazione, non indicizzazione».

Se l’inflazione corre più del previsto, «la differenza si recupera con verifiche periodiche, senza aspettare il rinnovo, e resta acquisita: non potrà essere assorbita da adeguamenti successivi. Non ci sono automatismi».

Cosa accade, invece, se il rinnovo tarda? Sempre a Il Foglio, Fumarola risponde: «Scatta una copertura economica obbligatoria legata al recupero dell’inflazione, collegata al rispetto delle procedure: piattaforma sei mesi prima, risposta entro trenta giorni, trattativa entro due mesi, nessuna iniziativa unilaterale. Non è indicizzazione automatica, viatico di rincorsa tra prezzi e salari, ma contrattazione. Rinviare gli adeguamenti non converrà più a nessuno». Un concetto che la Segretaria Generale ribadisce sul Sole 24 Ore: «Non è un ritorno all’indicizzazione: tempi e modalità restano materia negoziale».

Ampio spazio è dedicato alla partecipazione. «È qui che prende corpo la cooperazione responsabile tra impresa e lavoro», sottolinea Fumarola su Avvenire.

«La partecipazione, entrata nel nostro ordinamento con la legge di iniziativa popolare voluta dalla Cisl, ora trova spazio a pieno titolo nelle nuove regole pattizie che si danno le parti sociali, in tutte le sue diverse forme. Non una concessione, ma il modo in cui la persona che lavora mette in gioco intelligenza ed esperienza, e cresce». Quanto alla formazione, «diventa un diritto soggettivo e universale», e «nessuno deve restare indietro perché il suo lavoro è cambiato più in fretta di lui». Sulla sicurezza, l’editoriale ricorda che «di lavoro non si deve morire».

L’intesa, osserva ancora sul Sole 24 Ore, «fa propria un’impostazione storica della Cisl: i livelli contrattuali non sono una gerarchia, ma hanno funzioni distinte. Il contratto nazionale garantisce le regole comuni e il recupero degli scostamenti inflazionistici; il livello decentrato, aziendale o territoriale, valorizza le specificità produttive, redistribuisce la ricchezza generata e promuove nuovi modelli organizzativi e partecipativi».

Altro capitolo decisivo, la rappresentanza. «Assolutamente sì», risponde Fumarola a Il Foglio, «è uno dei pilastri dell’accordo. Per quanto riguarda i sindacati, la misurazione si fonda sulla combinazione tra il dato associativo e il consenso elettorale raccolto tramite i voti espressi per le Rsu e le Rsa». E sui contratti pirata: «Con l’accordo si individua in ogni settore il contratto di riferimento, definendo di fatto il parametro del salario giusto e contrastando i contratti pirata. Ogni contratto infatti dovrà indicare il proprio campo di applicazione e la corrispondenza con i codici Ateco, e un Osservatorio verificherà gli allargamenti impropri e le sovrapposizioni. Gli strumenti ci sono. Ora le modalità di misurazione vanno definite con accordi interconfederali entro dicembre, e lì si vedrà la tenuta del sistema».

Su Avvenire: «Chi ha reale rappresentatività sottoscrive il contratto di riferimento del proprio settore, che diventa il parametro del salario giusto. È l’anticorpo più efficace contro i contratti pirata, stipulati da sigle senza seguito per abbassare paghe e diritti e fare concorrenza sleale alle imprese oneste».

«C’è qui un principio fondativo per la Cisl: il contratto, prima della legge, è lo strumento migliore per dare valore al lavoro. Quale sia la giusta retribuzione, e chi possa firmare un contratto, tornano a deciderlo i sindacati e le imprese, non il legislatore», scrive Fumarola, che guarda ora alle prossime tappe: «Le organizzazioni firmatarie si confronteranno nei propri organismi in vista della firma definitiva del 14 dicembre».

E avverte: «Non siamo arrivati, siamo solo all’inizio: la prova dell’accordo sarà la sua attuazione. Rinnovi tempestivi, salari migliori, rappresentanza certificata e partecipazione effettiva: è su questi risultati che il sindacato misurerà la sua capacità di cambiare il lavoro».

Infine l’appello alla politica, che la Segretaria Generale della Cisl rivolge dalle colonne di Avvenire: «Alla politica chiediamo di completare e amplificare l’azione delle parti con un grande Patto sociale, per rendere sostenibili i cambiamenti che già attraversiamo: l’intesa di ieri ne è il primo tassello. Siamo solo all’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo, che passa per la contrattazione e la partecipazione. Un cammino da fare insieme».