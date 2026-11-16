Manovra. Cisl: «I dati Ocse confermano necessità di sostenere redditi reali e prestazioni sociali»

«I dati Ocse sull’andamento dei redditi confermano come il processo di erosione dell’inflazione, nel secondo trimestre del 2026, abbia ormai raggiunto livelli di guardia, perché l’aumento nominale dei prezzi viene superato in molti Paesi dall’incremento dei prezzi al consumo». E’ quanto sottolinea in una nota la Cisl che richiede interventi urgenti e coerenti.

«Concentrando l’analisi sull’Italia, il reddito reale pro capite delle famiglie registra un calo dell’1% nel secondo trimestre, dopo un’espansione dello 0,4% nel primo trimestre, un dato che ci appare ancora più preoccupante in considerazione della dinamica inflattiva in crescita e della diminuzione delle prestazioni sociali nette. Anche per questo chiediamo che nella manovra di finanza pubblica gli interventi previsti vengano riequilibrati nella direzione di una maggiore equità. Mentre l’estensione dello scaglione Irpef soggetto all’aliquota del 33% fino a 55.000 euro va nella direzione giusta, bisogna tornare indietro sul taglio della perequazione al costo della vita delle pensioni medie che ha un effetto negativo sui redditi reali e sui risparmi delle famiglie», aggiunge la Confederazione di Via Po.

«Una politica dei redditi equa ed espansiva, in grado di recuperare il drenaggio fiscale determinato dall’inflazione e un’azione sindacale efficace e tempestiva nel rinnovo dei contratti collettivi alle scadenze stabilite restano fondamentali per contrastare nel nostro Paese il rischio di dinamiche recessive», conclude la Cisl.

