Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Pensioni. Cisl: per gennaio programmare pagamento rivalutazioni per intero

10 Novembre 2026 | In Evidenza

Pensioni. Cisl: per gennaio programmare pagamento rivalutazioni per intero

10 Novembre 2026 | In Evidenza

«In un contesto demografico in trasformazione è molto importante tutelare il potere d’acquisto dei pensionati. Di conseguenza, la rivalutazione applicata ai trattamenti pensionistici non può essere penalizzata sulla base di un disegno di legge di bilancio che sul punto la Cisl ritiene debba essere cambiato, perchè ciò produce effetti negativi rispetto al singolo pensionato e a tutto il comparto dei consumi e della domanda economica interna». È quanto sottolinea la Cisl in una nota.

«Anche per questo, per la CISL, le regole sulle pensioni, comprese quelle relative alla rivalutazione, dovrebbero essere coerenti e stabili per permettere di dare certezze ai lavoratori e ai pensionati, oltre che all’Istituto di previdenza, e quindi conservare la piena fiducia nel sistema previdenziale. No al taglio della perequazione in legge di bilancio, le pensioni vanno rivalutate in base alle regole attualmente vigenti», conclude la Cisl nella nota.

Notizie Correlate

il patto che unisce
tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

punto lavoro - podcast rassegna stampa cisl
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa