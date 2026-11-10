Pensioni. Cisl: per gennaio programmare pagamento rivalutazioni per intero

«In un contesto demografico in trasformazione è molto importante tutelare il potere d’acquisto dei pensionati. Di conseguenza, la rivalutazione applicata ai trattamenti pensionistici non può essere penalizzata sulla base di un disegno di legge di bilancio che sul punto la Cisl ritiene debba essere cambiato, perchè ciò produce effetti negativi rispetto al singolo pensionato e a tutto il comparto dei consumi e della domanda economica interna». È quanto sottolinea la Cisl in una nota.

«Anche per questo, per la CISL, le regole sulle pensioni, comprese quelle relative alla rivalutazione, dovrebbero essere coerenti e stabili per permettere di dare certezze ai lavoratori e ai pensionati, oltre che all’Istituto di previdenza, e quindi conservare la piena fiducia nel sistema previdenziale. No al taglio della perequazione in legge di bilancio, le pensioni vanno rivalutate in base alle regole attualmente vigenti», conclude la Cisl nella nota.