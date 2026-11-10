Lavoro. Fumarola: «Rinnovo CCNL industrie pelletterie e ombrelli dimostra valore della contrattazione collettiva come strumento concreto per migliorare salari, diritti e tutele»

«Il rinnovo del CCNL delle industrie delle pelletterie e degli ombrelli, che interessa 50 mila lavoratrici e lavoratori, dimostra ancora una volta il valore della contrattazione collettiva come strumento concreto per migliorare salari, diritti e tutele. Un’intesa che coniuga aumenti retributivi, 600 euro di welfare aggiuntivo, il rafforzamento delle prestazioni sanitarie e previdenziali e nuove conquiste normative su genitorialità, malattie gravi, formazione, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere.

Un risultato importante, frutto della competenza, determinazione e capacità negoziale della Femca Cisl e delle altre organizzazioni sindacali, che hanno saputo costruire un accordo capace di rispondere alle esigenze delle persone e di guardare alle trasformazioni del settore. È questa la strada della CISL: dare valore al lavoro, redistribuire ricchezza, estendere le tutele e costruire attraverso il confronto risultati concreti per lavoratrici e lavoratori». Lo scrive sui social la leader Cisl Daniela Fumarola.