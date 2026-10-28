Funzioni locali. Fumarola: «Nuovo contratto, una risposta importante alle oltre 400.000 persone coinvolte, nel segno della continuità della tutela del potere di acquisto delle loro retribuzioni»

«La stipula definitiva oggi all’Aran del CCNL del personale del comparto delle funzioni locali 2025-2027 arriva a meno di 8 mesi dalla sottoscrizione di quello precedente, offrendo una risposta importante alle oltre 400.000 persone coinvolte, nel segno della continuità della tutela del potere di acquisto delle loro retribuzioni». Lo dichiara in una nota la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, esprimendo soddisfazione per il rinnovo contrattuale.

«Grazie alla scelta responsabile fatta dalla Cisl il 23 febbraio 2026, con la stipula del CCNL 2022-2024, per la prima volta nella storia del pubblico impiego contrattualizzato, è possibile firmare il contratto delle funzioni locali 2025-2027 durante il periodo della sua vigenza e non in ritardo», aggiunge la leader Cisl.

«Molto resta ancora da fare per migliorare la retribuzione media del comparto, soprattutto per valorizzare le importanti funzioni e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che con la propria attività, tramite gli enti territoriali, contribuiscono ad erogare servizi pubblici essenziali per la generalità dei cittadini: dai servizi sociali, educativi scolastici e di prossimità alla persona a quelli del controllo del territorio e della sicurezza stradale; dalla pianificazione territoriale allo sviluppo economico locale ma alle risorse previste per gli aumenti contrattuali si aggiungono ora anche quelle previste dalla legge di bilancio 2026 per i Comuni, che da 50 milioni di euro nel 2027, raggiungeranno i 100 milioni dal 2028», sottolinea ancora Fumarola.

«Bisogna lavorare per estendere progressivamente queste risorse ed ampliare la platea interessata, includendo anche il restante personale degli enti territoriali. Non da ultimo il contratto offre strumenti negoziali e di confronto sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulle prestazioni lavorative, migliora le tutele a vantaggio della genitorialità e dei caregiver e rafforza l’utilizzo della formazione come strumento di valorizzazione professionale. Ripartiamo da qua, con tutele concrete da migliorare, passo dopo passo, con la prospettiva di portare il personale delle funzioni locali fuori dal perimetro angusto dei limiti di finanza pubblica”, ha concluso Daniela Fumarola.