Lavoro. Fumarola incontra il Segretario del Partito Liberaldemocratico Marattin. Sul tavolo il Libro Verde Cisl per il Patto Sociale

Si è svolto oggi a Roma, presso la sede nazionale della confederazione di via Po, l’incontro tra la leader Cisl, Daniela Fumarola, e l’On. Luigi Marattin, Segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico.

Al centro del colloquio, gli undici capitoli e le oltre 120 proposte contenute nel “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani“, elaborato dalla Cisl con l’obiettivo di dare al Paese una strategia di sviluppo condivisa e di lungo periodo, fondata su un’alleanza tra istituzioni, forze politiche e parti sociali.