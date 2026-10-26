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Lavoro. Fumarola incontra il Segretario del Partito Liberaldemocratico Marattin. Sul tavolo il Libro Verde Cisl per il Patto Sociale

26 Ottobre 2026 | In Evidenza

Lavoro. Fumarola incontra il Segretario del Partito Liberaldemocratico Marattin. Sul tavolo il Libro Verde Cisl per il Patto Sociale

26 Ottobre 2026 | In Evidenza

Si è svolto oggi a Roma, presso la sede nazionale della confederazione di via Po, l’incontro tra la leader Cisl, Daniela Fumarola, e l’On. Luigi Marattin, Segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico.

Al centro del colloquio, gli undici capitoli e le oltre 120 proposte contenute nel “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani“, elaborato dalla Cisl con l’obiettivo di dare al Paese una strategia di sviluppo condivisa e di lungo periodo, fondata su un’alleanza tra istituzioni, forze politiche e parti sociali.

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