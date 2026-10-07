Lavoro. Venerdì 9 ottobre a Modena, confronto tra Fumarola e Orsini su futuro del Paese, Libro Verde Cisl e crescita

“Costruire il futuro: dialogo tra impresa e lavoro”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Cisl Emilia Centrale che vedrà intervenire la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

L’appuntamento si terrà venerdì 9 ottobre dalle ore 10,00 alla Sala Eventi del Tecnopolo di Modena, in via Pietro Vivarelli 2.

Partendo dai pilastri del Libro Verde della Cisl, con la proposta di un’agenda fondata su partecipazione, responsabilità, riforme e protagonismo delle parti sociali, Fumarola e Orsini, introdotti dalla segretaria generale della Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo, risponderanno alle domande di Davide Berti, direttore di Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara.